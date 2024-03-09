В Оквилле раскрыли подробности сноса памятника дивизии СС «Галичина» Мэрия Оквилла не поручала снести памятник украинской дивизии СС «Галичина»

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Мэрия города Оквилл (провинция Онтарио) не имеет отношения к сносу памятника украинской дивизии СС «Галичина», сообщила ТАСС пресс-служба департамента по коммуникациям городской администрации. Там пояснили, что он находился на частном кладбище.

В связи с тем, что украинское кладбище святого Владимира находится на частной территории, город не участвует в его управлении и деятельности, — отметили собеседники агентства.

Ранее на кладбище в городке Оквилл, расположенном недалеко от Торонто, снесли памятник первой украинской дивизии CC «Галичина». На кадрах с места событий видно, как с помощью спецтехники монумент опрокидывают на землю. Уточняется, что памятник был установлен в Канаде 26 мая 1988 года. Вскоре после этого появился еще кенотаф с изображением эмблемы 14-й ваффен-гренадерской дивизии СС (1-я Галицкая), а также надпись «Погибшим за свободу Украины». Памятник не единожды подвергался вандальным нападениям, а общество многократно призывало убрать монумент.

Так, осенью 2023 года авторы газеты The Toronto Star требовали снести этот «позор и пощечину канадским евреям». Журналисты называли памятник «плевком на могилу каждого канадского ветерана».