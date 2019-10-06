Участникам веча против «формулы Штайнмайера» платят по 100 гривен (примерно $4) за каждый час участия в акции. Для желающих заработать больше предусмотрены надбавки по 10 гривен за принесённые с собой плакаты и приведённых людей.
Такую информацию обнародовал глава администрации президента Украины Андрей Богдан. Он опубликовал в
На них также написаны инструкции для участников по поводу общения с представителями СМИ. Согласно установкам, они обязаны одобрять экс-лидера страны Петра Порошенко и его «Европейскую солидарность», при этом возмущаться президентом Владимиром Зеленским, «формулой Штайнмайера» и капитуляцией.
Скоро кто-то очень перепуганный всё украденное отдаст народу, — пообещал Богдан в подписи к публикации.
Вместе с тем кто именно предлагает протестующим деньги, неизвестно. Название чата, откуда сделаны скриншоты, закрашено.
Ранее, как писал News.ru, участники акции в Киеве против подписания Украиной «формулы Штайнмайера» пришли к администрации Зеленского. Они жгут фаеры и требуют от президента «не переступать красных линий».
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