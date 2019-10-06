https://static.news.ru/photo/44264860-e846-11e9-87f4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Участникам веча против «формулы Штайнмайера» платят по 100 гривен (примерно $4) за каждый час участия в акции. Для желающих заработать больше предусмотрены надбавки по 10 гривен за принесённые с собой плакаты и приведённых людей.

Такую информацию обнародовал глава администрации президента Украины Андрей Богдан. Он опубликовал в Facebook скриншоты с «расценками» за участие в вече под названием «Остановим капитуляцию» в Киеве.

На них также написаны инструкции для участников по поводу общения с представителями СМИ. Согласно установкам, они обязаны одобрять экс-лидера страны Петра Порошенко и его «Европейскую солидарность», при этом возмущаться президентом Владимиром Зеленским, «формулой Штайнмайера» и капитуляцией.

Скоро кто-то очень перепуганный всё украденное отдаст народу, — пообещал Богдан в подписи к публикации.

Вместе с тем кто именно предлагает протестующим деньги, неизвестно. Название чата, откуда сделаны скриншоты, закрашено.

Ранее, как писал News.ru, участники акции в Киеве против подписания Украиной «формулы Штайнмайера» пришли к администрации Зеленского. Они жгут фаеры и требуют от президента «не переступать красных линий».