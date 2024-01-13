В окрестностях Киева раздались взрывы Кличко: взрывы прогремели в окрестностях Киева

Фото: Svetlana Vozmilova/Global Look Press

Взрывы прогремели неподалеку от Киева, сообщил мэр города Виталий Кличко в Telegram-канале. По его словам, звуки раздались в окрестностях столицы.

Взрывы в окрестностях столицы, — отметил мэр.

Как свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны, в городе объявлена воздушная тревога. Такая же ситуация наблюдается в Киевской области

Ранее в Киеве была объявлена воздушная тревога, о чем свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины. Тревога также прозвучала в Киевской, Хмельницкой, Черкасской, Винницкой, Днепропетровской, Харьковской, Николаевской, Черниговской, Полтавской и Одесской областях. Утром 31 декабря тревогу уже объявляли практически одновременно во всех украинских регионах.

Позднее взрывы прозвучали во Львовской области на западе Украины. В областной администрации заявили о происшествиях в Дублянах и в Белогорще, там вспыхнул музей Шухевича. Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что взрывы прозвучали и в самом городе, на месте инцидентов вспыхнули пожары, других подробностей он не привел. Также сообщалось о взрывах в Тернопольской и Винницкой областях. Кроме того, в подконтрольном Киеву Херсоне 31 декабря они прозвучали несколько раз за сутки.