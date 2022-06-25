В офисе Зеленского заявили об отказе от шагов по вступлению в НАТО Замглавы офиса Зеленского Жовква: Украина не будет предпринимать шаги по вступлению в НАТО

Фото: Mykola Tys/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украина не намерена предпринимать шаги по вступлению в НАТО. Об этом заявил в интервью британской Financial Times заместитель руководителя офиса президента страны Игорь Жовква. По его словам, Киев отказывается от подобных устремлений, поскольку понимает бесперспективность усилий из-за позиций отдельных стран.

Члены НАТО отклонили наши устремления. Мы не будем что-либо предпринимать в этом отношении, — сказал Жовква.

Одновременно представитель официального Киева выразил надежду, что ситуация на Украине будет учитываться при составлении стратегической концепции Североатлантического альянса на годы вперёд. Таковая, как ожидается, будет принята на саммите НАТО в Мадриде в конце июня.

Если члены НАТО не расскажут о том, что в действительности происходит в Европе, на Украине, то это будет очередным документом, не значащим абсолютно ничего, — указал Жовква.

Он считает, что в стратегической концепции НАТО должны содержаться «более жестокие формулировки» в отношении РФ.

Жовква также счел необходимым предоставить Киеву гарантии безопасности со стороны стран Запада, чтобы избежать возможных будущих действий России. Сейчас Киев ведёт переговоры по этому поводу с США, Великобританией, ФРГ и Францией.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что ситуация на Украине, вероятнее всего, будет разрешена путём переговоров. По его словам, Альянс отвечает за то, чтобы обеспечить Киеву максимально сильную позицию, оказывая военную и экономическую помощь, продвигая санкции против России.