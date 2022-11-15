В офисе Зеленского заявили о повреждениях 15 энергообъектов Замглавы офиса Зеленского Тимошенко: на Украине повреждены 15 объектов энергоинфраструктуры

Российские ракетные удары повредили 15 объектов энергетической инфраструктуры на Украине, заявил замглавы офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко в своем Telegram-канале. По его словам, по территории Украины выпущено более 90 ракет.

<...> выпустил по Украине больше 90 ракет! Наши ПВО сбили 70! Но есть попадание — повреждено 15 объектов энергетической инфраструктуры, — сказал Тимошенко.

Он уточнил, что сейчас света нет в Киеве, Волынской, Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Кировоградской и Львовской областях, а также на территории Полтавской, Ровненской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областей. Он назвал ситуацию критической, отметив, что больше всего попаданий на севере и в центре страны.

С 10 октября ВС РФ наносят удары по украинской критической инфраструктуре. Удары начались через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят спецслужбы Украины.

Как заявил мэр Киева Виталий Кличко, энергетики уже начали экстренное отключение света по всей Украине. Речь идет в том числе и о столице. Он также отметил, что это необходимо сделать во избежание возможных аварий из-за перебоев сети.

15 ноября украинские Telegram-каналы сообщили, что в Днепропетровской, Хмельницкой, Ровненской, Сумской, Одесской, Кировоградской, Черкасской, Винницкой и в других областях страны прогремели взрывы. В регионах работают системы противовоздушной обороны. Ранее на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.