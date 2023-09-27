В офисе Зеленского заступились за Залужного Советник Ермака Лещенко: Залужный не является фигурантом уголовного дела

Фото: Ukrainian Presidential Press Off/Keystone Press Agency/Global Look Press

Валерий Залужный

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный не является фигурантом уголовного дела, заявил советник руководителя офиса президента Украины Владимира Зеленского Сергей Лещенко. По его словам, которые приводит 5.ua, распространившиеся сообщения являются выдумкой.

Эта информация является выдумкой от первой до последней буквы <...> Ни в качестве свидетеля, ни в качестве подозреваемого или обвиняемого, — сказал Лещенко.

Украинская служба BBC ранее сообщила, что Залужный может стать фигурантом уголовного дела об утрате южных территорий, его уже опросили следователи. Сообщалось, что Госбюро расследований Украины ведет дело по статьям «Государственная измена» и «Халатное отношение к военной службе».

Военкор Андрей Руденко прокомментировал в своем Telegram-канале материал BBC о возможном уголовном деле против Залужного из-за быстрого взятия юга Украины под контроль ВС РФ. По его мнению, к этому могут быть причастны западные партнеры Киева, которые «начали спрашивать за бабло».

Вместе с тем бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Gegenpol заявил, что Залужный случайно проговорился о провале текущего наступления во время критики Запада.