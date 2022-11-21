В офисе Зеленского оценили вероятность блэкаута по всей стране Замглавы офиса Зеленского Тимошенко: украинцам не нужно покидать страну из-за риска блэкаута

Фото: Hennadii Minchenko/Keystone Press Agency//Global Look Press

Всеобщего блэкаута по Украине не будет, заявил замруководитель офиса президента Украины Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко. По его словам, украинцам не нужно выезжать из страны из-за проблем с электричеством и угрозы возможного блэкаута зимой, передает «Страна.ua».

Я хотел бы успокоить — выезжать из страны точно не нужно будет. Не будет общего блэкаута по всей стране, — сказал Тимошенко.

При этом он добавил, что отключения электричества по стране возможны «не только на час-два», однако в любом случае работает Госслужба по чрезвычайным ситуациям, областные власти для того, чтобы разворачивать пункты обогрева. Кроме того, по его утверждению, параллельно работают энергетики, чтобы в течение суток, двух или трех починить энергетику.

Ранее заместитель главы администрации Киева Николай Поворозник заявил, что город готовится к сценарию с полным отключением электроэнергии в городе. Он уточнил, что с наступлением холодов потребление электроэнергии в столице значительно увеличится, из-за чего система подачи электричества может не справиться с нагрузкой.

С 10 октября ВС РФ наносят удары по украинской критической инфраструктуре. Глава Минэнерго Украины Герман Галущенко подчеркнул, что 15 ноября был нанесен самый массированный удар с начала военной операции. Об отключении электроэнергии во многих городах страны прежде рассказал Зеленский. Тимошенко также характеризовал ситуацию с электроснабжением как критическую.