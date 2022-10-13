В офисе Зеленского сообщили об ударах по инфраструктуре в Киевской области

Фото: Oleksii Chumachenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Киевской области под удар попали объекты критической инфраструктуры. Об этом сообщил в своем Telegram-канале заместитель руководителя офиса президента Украины Кирил Тимошенко, передает РИА Новости.

Киевщина. Очередные удары дронов-камикадзе по объектам критической инфраструктуры, — написал Тимошенко.

Ранее в администрации украинской столицы сообщили, что в городе объявлена воздушная тревога. Аналогичное предупреждение о воздушной тревоге опубликовала и администрация Киевской области.

Утром 10 октября очевидцы сообщили о многочисленных взрывах в Киеве. Вслед за Киевом серия взрывов прогремела в Днепре, во Львове, Тернополе, Виннице, Хмельницкой и Житомирской областях Украины. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в результате удара погибли 12 человек, более 80 были ранены.

Президент России Владимир Путин заявил, что по объектам энергетики, военного управления и связи Украины был нанесен массированный удар высокоточным оружием.

11 октября в Николаевской области вновь прогремело несколько взрывов. Также взрывы были слышны в Одессе, Кривом Роге, Запорожье, Вольногорске, Павлограде, Виннице и Ивано-Франковске.

Вечером 12 октября украинское агентство УНИАН сообщило в своем Telegram-канале о звуках взрывов в Житомирской области.