В офисе Зеленского сообщили об экстренных отключениях электричества Замглавы офиса Зеленского Тимошенко сообщил об экстренных отключениях электричества на Украине

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Заместитель главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко сообщил об экстренных отключениях электричества ввиду ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры страны. В своем Telegram-канале он написал, что часть ракет была сбита системами ПВО, некоторые все же попали в цель.

Важно! Из-за массированных обстрелов критической инфраструктуры вводятся экстренные отключения электроэнергии! <...>Часть ракет удалось сбить ПВО, часть же попала в цель. Службы работают над ликвидацией последствий, — написал Тимошенко.

Помимо этого, Киевводоканал сообщил о том, что из-за аварийной ситуации в Киеве 80% потребителей остались без водоснабжения. В данный момент специалисты работают над возобновлением работы водопроводных станций.

Ранее мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщил, что в результате ударов по инфраструктуре Киева был поврежден энергетический объект, питающий электричеством 350 тысяч квартир в городе. По словам градоначальника, в данный момент специалисты «Укрэнерго», сотрудники энергетической компании ДТЭК и экстренных служб приступили к ремонту энергообъекта.