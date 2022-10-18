В офисе Зеленского сообщили о двух прилетах по объектам энергетики в Днепре

Фото: IMAGO/Ukrainian President s Offi/Global Look Press

Владимир Зеленский

Замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил, что в Днепре зафиксировано два удара по объектам энергетической инфраструктуры. В своем Telegram-канале он написал, что на объектах замечены серьезные повреждения. Подробности пообещал рассказать позже.

Два прилета в объект энергетической инфраструктуры. Серьезные повреждения. Больше подробностей позже. Работает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, — заявил Тимошенко.

Позднее он добавил, что из-за обстрелов в городе может отсутствовать электро- и водоснабжение. Коммунальные службы уже работают над устранением проблем.

Как сообщил губернатор Днепропетровской области Валентин Резниченко, без электричества остались районы Синельниково и Васильковки, обесточена одна из насосных станций «Днепропроводканала», а на левом берегу города перебои с водой.

Тем временем очевидцы публикуют кадры, предположительно, поврежденной ТЭЦ города, покрытого дымом.

Утром мэр украинского Кривого Рога Александр Вилкул заявил о взрывах в городе. По его словам, взрывы зафиксированы в северной части населенного пункта. Утром 18 октября воздушную тревогу объявили в нескольких областях Украины.

Ранее военный эксперт Константин Сивков предложил российским войскам новый план ударов по критической инфраструктуре Украины путём проведения интенсивной воздушной операции и методом ковровых бомбардировок, после которых, согласно этому замыслу, «должна остаться лунная поверхность».