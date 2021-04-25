В офисе Зеленского считают некорректным приглашение Путина в Киев

https://static.news.ru/photo/5adefd42-a65c-11eb-ade4-96000091f725_660.jpg Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Приглашение в Киев президента России Владимира Путина было бы некорректным шагом. Об этом в понедельник, 26 апреля, заявил глава офиса украинского лидера Владимира Зеленского Андрей Ермак, слова которого приводит издание Liga.net.

20 апреля Зеленский в видеообращении предложил Путину встретиться в Донбассе. Он рассказал, что за день до этого на встрече политических советников стран «нормандской четвёрки» (Россия, Украина, Франция и Германия) со стороны России прозвучала инициатива встретиться на линии соприкосновения, чтобы максимально точно оценить ситуацию. Президент Украины выразил готовность «пойти ещё дальше» и провести переговоры «в любой точке украинского Донбасса, где идёт война».

Глава администрации Зеленского, в свою очередь, ответил на вопрос журналистов о возможном приглашении Путина в Киев. По его словам, это было был некорректно. Он напомнил о том, где Зеленский предлагал встретиться Путину.

Я думаю, это свидетельствует о том, что Украина готова к продолжению переговоров. И это важно сделать там, где военнослужащие Украины ежедневно защищают свою Родину и рискуют жизнью, — заявил Ермак.

Ранее первый украинский лидер Леонид Кравчук сказал, что президент Украины никогда не поедет к своему российскому коллеге в Москву, чтобы вести там переговоры относительно ситуации на территории Донбасса. Поэтому встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского может состояться только в нейтральной стране.