В офисе Зеленского разочаровались из-за решения Пригожина

Фото: Hennadii Minchenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк в своем Twitter выразил своё недоумение и разочарование в связи с тем, что бойцы ЧВК «Вагнер» покинули территорию штаба Южного военного округа и соседние с ним районы. Он отметил, что бойцы частной военной компании почти дошли до Москвы.

Феноменальный выбор Пригожина. Вы дошли до Москвы, но вдруг отступаете, — написал Подоляк.

Вечером 24 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что по согласованию с президентом РФ Владимиром Путиным провел переговоры с предпринимателем Евгением Пригожиным, связанным с ЧВК «Вагнер». Пресс-служба Лукашенко сообщила, что бизнесмен согласился на предложение остановить продвижение бойцов группы по российской территории и с дальнейшими шагами деэскалации. Как говорится в сообщении, переговоры длились в течение всего дня, бойцам ЧВК «Вагнер» гарантирована безопасность.

Ранее американский разведчик в отставке Скотт Риттер рассказал, что Владимиру Зеленскому придется признать поражение Украины из-за провала контрнаступления ВСУ. Военный отметил, что украинский лидер разными способами пытался убедить Запад в успехе операции, так как в Вильнюсе пройдет саммит стран НАТО, где Украина станет главной темой. По его словам, контрнаступление ВСУ являлось исключительно политическим решением.