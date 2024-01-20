В Киеве высказались об иностранных войсках на Украине Подоляк: отправка на Украину военных из других стран пока не обсуждалась

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Отправка на Украину военнослужащих иностранных регулярных армий пока не обсуждалась, заявил в интервью Bild советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. По его словам, Киеву в первую очередь необходимы дальнобойные вооружения, а также направленные против России санкции, однако переговоры по этим вопросам пока не принесли результата.

Мы согласимся на любую помощь, но пока таких обсуждений не было. Обсуждаются оружие и санкции для изоляции России — содержательно, дипломатично, но пока это не дало никаких результатов, — сказал Подоляк.

По его словам, чтобы заставить украинцев идти на фронт, нужно создавать стимулы. Как полагает Подоляк, мотивировать граждан брать в руки оружие можно, если они будут понимать, что государство обеспечит их и их семьи и предоставит им средства для эффективного ведения боев.

Люди должны понять, что мы собираемся вести войну высоких технологий. Не живая сила против живой силы, а средства, в том числе дальнобойные, позволяющие более эффективно уничтожать живую силу России, — добавил он.

Ранее Минюст Украины подготовил поправки, предусматривающие возможность мобилизации осужденных. По словам замглавы ведомства Елены Высоцкой, речь идет о лицах, которые уже несколько назад вышли из тюрем либо были осуждены за отдельные преступления. Ожидается, что законопроект может быть принят до конца зимы.