Украина выстроила около трех км железобетонного забора на границе с Белоруссией в Волынской области, сообщил заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко в своем Telegram-канале. Он добавил, что аналогичные работы ведутся в Житомирской и Ровненской областях.

[На севере Украины] строят стену на границе с Белоруссией. Ров, насыпь, железобетонный забор с колючей проволокой - это инженерные заграждения, которые строят на Волыни. Таким образом, уже обустроено около 3 км границы, работы продолжаются. Это еще не все, но подробностей раскрывать не будем, — написал Тимошенко.