Арестович рассказал о роковой ошибке ВСУ в Днепре Арестович признал, что взрыв дома в Днепре произошел из-за действий ПВО Украины

Фото: ru.wikipedia.org/Kozubenko. Собственная работа, CC BY-SA 4.0

Алексей Арестович

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович назвал причину обрушения многоэтажного дома при взрыве в Днепре. На дом упала сбитая ВСУ ракета, отметил он в эфире YouTube-канала Марка Фейгина (внесен Минюстом РФ в список СМИ-иноагентов).

Арестович уточнил, что именно работа украинских средств противовоздушной обороны (ПВО) спровоцировала трагедию с жертвами. Украинские военные сбили ракету, летевшую над городом, однако она упала на подъезд и сдетонировала.

Летевшую над Днепром ракету сбили. Она взорвалась, когда упала на подъезд, — подчеркнул советник.

Ранее в украинском Днепре ракета попала в жилой дом. В Сети появились кадры с места предполагаемого прилета. Мэр города Борис Филатов заявил, что спасатели будут разбирать завалы всю ночь. Он подчеркнул, что в результате удара район был полностью обесточен.

RTVI со ссылкой на украинских чиновников сообщило, что из-под завалов оперативно вытащили 15 человек. По первым данным, пострадали десять человек, включая двоих детей.