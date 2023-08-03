В офисе Зеленского рассказали, какой видят Россию в будущем Советник президента Украины Подоляк предложил уменьшить Россию и поменять ей название

Фото: president.gov.ua

Россию нужно уменьшить в размерах и сменить ей название, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире украинского телеканала ICTV, размышляя, какой страна должна быть в будущем. Также он считает, что необходимо сменить триколор на белый флаг.

Мне кажется, что Россию нужно будет подвергнуть ребрендингу. Они должны придумать себе какое-то другое название. Они должны уменьшится в размерах. Они должны изменить риторику, пойти на судебные процессы и так далее. У них будет белый флаг. Это нормальные процессы, — заявил Подоляк.

Советник Зеленского отметил, что это ключевая задача Украины и поэтому ей нельзя остановиться на середине пути, особенно учитывая, какую цену страна уже заплатила за то, чтобы решить вопрос с Россией. По его словам, если этого не сделать, РФ «до конца существования человечества» будет в крайне «агрессивном виде».

Зеленский в своем недавнем видеообращении пригрозил, что россияне почувствуют серьезные последствия работы ВСУ. При этом ранее советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк после очередной атаки беспилотников на Москву заявил, что «неустановленных дронов» будет еще больше. Этими словами он фактически признал ответственность за налет БПЛА на российскую столицу.