Офис Зеленского раскрыл детали переговоров с конгрессменами США Офис Зеленского: в США заявили, что запрошенные Киевом снаряды нужны Израилю

Sean Kilpatrick/Keystone Press Agency/Global Look Press

Делегация Палаты представителей Конгресса США во время поездки в Киев обсудила с президентом Украины Владимиром Зеленским и его командой оборонные нужды ВСУ. Как заявили конгрессмены, они осведомлены о нехватке снарядов у украинской армии, однако отметили, что сейчас боеприпасы нужны и Израилю, сообщили в пресс-службе Офиса Зеленского.

Нужны любые аргументы (со стороны Киева — ред. NEWS.ru) о важности и экономической, и гуманитарной помощи. Второе, война продемонстрировала нам потребность в необходимых ресурсах, которые мы выделяли на конфликт, Я понимаю, что есть необходимость в снарядах 155 миллиметров, но Израилю они тоже нужны — сказал конгрессмен Майкл Куигли, посетивший Киев в состfве американской делигации.

Ранее уже сообщалось, что часть конгрессменов США выступает против военной помощи Киеву. Отмечается, что такая ситуация сложилась из-за негативного прогноза американской разведки по поводу контрнаступления Вооруженных сил Украины. По данным засекреченной оценки разведки США, украинская армия «не сможет дойти» до «ключевого» города Мелитополя в Запорожской области. При этом такое заключение привело к скандалам на закрытых заседаниях.