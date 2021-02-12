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В офисе Зеленского прокомментировали созыв заседания СНБО

10:59, 13 февраля 2021 13
Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Володимир Зеленський/twitter.com

Угрозы нацбезопасности требуют обязательных жёстких решений в рамках законодательства, заявили в пресс-службе офиса президента Украины, комментируя созванное на 19 февраля заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Угрозы национальной безопасности государства, которые должны быть устранены, требуют обязательных жёстких решений в пределах, определённых Конституцией Украины и действующим законодательством, — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что общество должно видеть государство, которое в курсе современных рисков и может реагировать на них профессионально и быстро.

В сообщении подчёркивается, что до 2019 года жители страны наглядно видели, что необходимые решения для защиты нацбезопасности, назревшие уже давно, по политическим соображениям откладывались. В тот момент из-за недостаточной политической воли было заложено под основы государственности «много мин замедленного действия, которые и нуждаются сегодня в системном противодействии».

Для Владимира Зеленского является безусловным приоритетом выполнение конституционной обязанности президента по обеспечению национальной безопасности государства, — заявили в пресс-службе.

Там добавили, что принимаемые в ходе коллегиальной работы Совета нацбезопасности и обороны решения полностью отвечают украинским интересам на данном этапе развития.

Как писал NEWS.ru, ранее Зеленский заявил, что ввод санкций против трёх украинских телеканалов со стороны государства был обусловлен «железобетонными причинами».

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