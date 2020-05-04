В офисе Зеленского прокомментировали скандал с продажей должностей

https://static.news.ru/photo/80141074-8b2f-11e9-9eff-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sergey Kovalev/Russian Look/Global Look Press

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак отреагировал на публикацию видеозаписей, на которых его брат якобы ведёт обсуждение продажи должностей госслужащих. По его словам, это — спланированная операция.

Целью этих действий была дискредитация власти страны, передаёт РИА Новости. Однако скандал только подтвердил, что в администрации главы государства нет коррупции.

Вся наша команда осуждает коррупцию в любых её проявлениях, именно поэтому нет неприкосновенных, — подчеркнул он.

Накануне депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Гео Лерос разместил в Сети видео, на котором похожий на Дениса Ермака человек предлагает за деньги «устроить» людей на госдолжности. Андрей Ермак подтвердил, что на кадрах его брат и обратился в правоохранительные органы. Позднее Государственное бюро расследований возбудило дело, которое сейчас расследуют по статье о мошенничестве.

Ранее NEWS.ru писал, что Киевский международный институт социологии провёл опрос об электоральных предпочтениях украинцев. Если бы выборы президента проходили в апреле, за действующего главу государства Владимира Зеленского проголосовали бы 42,6% избирателей, что на 4,4 п. п. ниже, чем в феврале.