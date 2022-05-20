В офисе Зеленского призвали искоренить слово «русские» в Донбассе Советник главы офиса президента Украины Подоляк призвал забыть в Донбассе слово «русские»

Михаил Подоляк / Фото YouTube

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк выступил за то, чтобы искоренить понятие «русские» на некоторых территориях страны. По его мнению, забыть о нём должны жители Харьковской области и Донбасса, сообщает РИА Новости.

Я за то, чтобы в Харьковской области вообще забыли слово «русские». Я за то, чтобы в Луганской и Донецкой областях забыли слово «русские», — цитирует советника агентство.

В эфире украинского телемарафона Подоляк также заявил о намерении добиться того, чтобы представителей власти ДНР и ЛНР там «не было физически».

Ранее стало известно, что Михаил Подоляк заявил: ряд европейских политиков предлагали Киеву пойти на уступки по суверенитету для «сохранения лица» российского лидера Владимира Путина. По его словам, любая уступка России будет означать отложенный конфликт и спровоцирует её выдвинуть другие претензии и требования к Украине.