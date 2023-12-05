В офисе Зеленского признали риск поражения в конфликте с Россией Ермак: есть высокий риск поражения Украины в конфликте с РФ без помощи США

Фото: Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Без одобрения помощи Украине в конгрессе США у Киева существует «большой риск» потерпеть поражение в конфликте с Россией, заявил руководитель офиса главы украинского государства Андрей Ермак на мероприятии в Институте мира (USIP). Он также отметил, что без прямой бюджетной поддержки Вашингтона, властям Украины будет трудно поддерживать население и обеспечивать выживание людей.

Если помощь, которая сейчас обсуждается в конгрессе, будет даже отложена, хотя я хотел сказать если она не случится, то большой риск, что мы будем в той же позиции, где мы находимся сейчас. И, конечно, очень высока вероятность того, что будет невозможно продолжать освобождать [территории], это несет большой риск потерпеть поражение в этом конфликте, — сказал Ермак.

Он добавил, что Украина впредь намерена комбинировать оборону и некоторые наступательные операции по ряду направлений. Также Ермак подчеркнул, что «время переговоров ради переговоров закончилось». По его словам, Киеву в настоящее время необходим конкретный план, который будет поддержан «самой ответственной страной в мире».

Ранее координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что у администрации США возникнут серьезные затруднения при оказании поддержки Украине с начала нового года, если конгресс не выделит дополнительные ассигнования. По его словам, законодатели непременно должны принять инициативу о дополнительном финансировании Киева. Это даст возможность направить Украине системы противовоздушной обороны и другие средства.

В свою очередь спикер палаты представителей Майк Джонсон сообщил, что Конгресс США сможет одобрить выделение финансирования Израилю и Украине до конца 2023 года. Он указал, что оказание помощи еврейскому государству является ключевым приоритетом для Вашингтона, однако Украина — еще один приоритет.

При этом глава административно-бюджетного управления Белого дома Шаланда Янг признала, что у США практически закончились средства и время на помощь Украине, она предупредила об этом Конгресс США. По ее словам, у Вашингтона нет «волшебного источника» финансирования и ресурсы полностью закончатся к концу 2023 года.