В офисе Зеленского потребовали еще больше систем ПВО

Фото: Ukraine Ukrainian Presidential Press Off/Keystone Press Agency/globallookpress.com

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что ВСУ необходимо еще больше систем противовоздушной обороны (ПВО), передает «Интерфакс». Ранее украинский лидер Владимир Зеленский жаловался на нехватку такого оружия, отмечая, что ВСУ располагает только 10% необходимого числа систем ПВО.

Нам нужно больше систем ПВО и как можно скорее. У нас нет времени на медленные действия, — заявил Ермак.

Некоторое время назад западные СМИ указывали, что нехватка систем ПВО является слабым местом в обороне ВСУ. Украинская армия, не имея достаточного количества таких комплексов, не может защитить всю территорию страны от прилетающих с разных направлений ракет.

На прошлой неделе Германия передала Киеву первую из четыре обещанных систему ПВО IRIS-T SLM. Еще три единицы такой боевой техники ВСУ должны получить от Берлина в следующем году.

По словам главы Минобороны Украины Алексея Резникова, ожидается пакет военной помощи от Испании. В него будут включены несколько систем ПВЛ Hawk.