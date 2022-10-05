В офисе Зеленского пообещали вернуть присоединенные к России территории Глава офиса Зеленского Ермак пообещал вернуть присоединенные к России территории

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Украина не признает присоединение новых регионов к России, заявил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в своем Telegram-канале. Он пообещал, что благодаря действиям ВСУ Украина обязательно «вернет все свое».

Ничтожные решения страны-террориста не стоят бумаги, на которой подписаны. Коллективный безумец может и дальше жить в выдуманном мире. Лучшее лекарство — ВСУ, высокоточное оружие, офензива. Вернем к реальности, заберем все свое, — написал Ермак.

Ранее президент России Владимир Путин подписал федеральные конституционные законы, ратифицирующие договоры о вхождении Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей в состав РФ. До этого они были одобрены Госдумой и Совфедом.

Также Путин подписал указы о назначении временно исполняющих обязанности глав четырех новых регионов России. Врио главы Донецкой Народной Республики стал Денис Пушилин, временно исполняющим обязанности главы Луганской Народной Республики стал Леонид Пасечник, Запорожскую область возглавил Евгений Балицкий. Временным губернатором Херсонской области назначен Владимир Сальдо.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о непризнании актов, согласно которым Россия признала независимость Крыма, ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей.