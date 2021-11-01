В офисе Зеленского пообещали России «мясорубку» в случае войны

Вооружённые силы России не смогут победить украинскую армию в случае развязывания полномасштабной войны. Москва не решит свои политические задачи военными средствами. Об этом заявил в эфире телеканала «Украина 24» внештатный советник главы офиса украинского президента и пресс-секретарь делегации Киева в Трёхсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович.

Они не способны нас победить. Это будет страшная мясорубка. <...> Нам не будет весело, но и они не решат своих политических задач военным путём. Они получат огромные военные потери техники и личного состава, — сказал Арестович.

При этом он отметил, что экономическая опасность страшнее для Киева, чем военное наступление.

Ранее украинский политический эксперт Андрей Головачёв заявил, что война в Донбассе неизбежна. По его мнению, применение украинскими военными ударного беспилотного летательного аппарата турецкого производства против самопровозглашённых ДНР и ЛНР вызвало всплеск эйфории и взрыв патриотизма в Киеве.