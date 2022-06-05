Заместитель главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Сибига оскорбил спикера венгерского парламента Ласло Кевера, назвав его «недополитиком». Это заявление было сделано после того, как Кевер предположил, что у украинского лидера «личные психические проблемы».
Народ всегда мудр и знает веками, как отвечать на совершенно неприемлемые, дикие высказывания недополитиков, — написал Сибига в Facebook (деятельность соцсети в РФ запрещена).
Он добавил, что спикеру парламента Венгрии место на «свалке истории», где его «вспомнят как недоразумение, которое «подгавкивало» на главу Украины.
Ранее Кевер заявил, что у украинского президента проблемы с психикой. По его словам, об этом свидетельствует не совсем адекватная манера поведения Зеленского на международной арене.
Это уже не первое хамское высказывание официальных лиц Украины по отношению к европейским политикам.
Посол Украины в Берлине Андрей Мельник ранее неоднократно делал словесные выпады в сторону Германии по вопросам поставок оружия Киеву. Однажды дипломат назвал канцлера ФРГ Олафа Шольца «обиженной ливерной колбасой» за отказ ехать на встречу в Киев.
Такое высказывание вызвало волну возмущения у немецкой общественности. Несмотря на это, посол отказался извиняться перед канцлером.