В офисе Зеленского оскорбили спикера венгерского парламента Замглавы офиса Зеленского Сибига назвал спикера венгерского парламента «подгавкивающим недополитиком»

Фото: Christian Spicker, via imago-images.de/Global Look Press

Ласло Кевер

Заместитель главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Сибига оскорбил спикера венгерского парламента Ласло Кевера, назвав его «недополитиком». Это заявление было сделано после того, как Кевер предположил, что у украинского лидера «личные психические проблемы».

Народ всегда мудр и знает веками, как отвечать на совершенно неприемлемые, дикие высказывания недополитиков, — написал Сибига в Facebook (деятельность соцсети в РФ запрещена).

Он добавил, что спикеру парламента Венгрии место на «свалке истории», где его «вспомнят как недоразумение, которое «подгавкивало» на главу Украины.

Ранее Кевер заявил, что у украинского президента проблемы с психикой. По его словам, об этом свидетельствует не совсем адекватная манера поведения Зеленского на международной арене.

Это уже не первое хамское высказывание официальных лиц Украины по отношению к европейским политикам.

Посол Украины в Берлине Андрей Мельник ранее неоднократно делал словесные выпады в сторону Германии по вопросам поставок оружия Киеву. Однажды дипломат назвал канцлера ФРГ Олафа Шольца «обиженной ливерной колбасой» за отказ ехать на встречу в Киев.

Такое высказывание вызвало волну возмущения у немецкой общественности. Несмотря на это, посол отказался извиняться перед канцлером.