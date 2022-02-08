В Киеве опровергли сообщения о причинах срыва встречи Зеленского и Бербок

Информация о том, что встреча президента Украины Владимира Зеленского с главой МИД Германии Анналеной Бербок была отменена из-за позиции Берлина по газопроводу «Северный поток — 2» или поставкам оружия, не соответствует действительности, заявил советник главы офиса украинского лидера Михаил Подоляк, слова которого приводит LIGA.net.

Это совершенно ложный контекст — говорить, будто встреча сорвалась из-за отказа что-то сказать о «Северном потоке — 2» или об оружии. Такого априори быть не могло, — заявил он.

Подоляк пояснил, что позиция Запада в целом и Германии в частности относительно «Северного потока — 2» неоднократно озвучивалась. Киев заверили, что газопровод работать не будет, если Россия проявит агрессию в отношении Украины. О своей позиции по поводу поставок оружия Украине Берлин также не раз заявлял публично.

Встреча Бербок и Зеленского была запланирована на 7–8 февраля. К главе немецкого внешнеполитического ведомства должен был также присоединиться её французский коллега Жан-Ив Ле Дриан. По словам Бербок, он не смог приехать на Украину, поэтому и в её программу визита были внесены изменения.

Ранее телеканал CNN сообщил, что настоящей причиной отмены встречи Бербок с Зеленским является нежелание Германии публично отказываться от российского газопровода, а также отказ со стороны ФРГ поставлять Украине оружие.