Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк раскритиковал в Twitter слова бывшего президента США Барака Обамы, заявившего о поддержке крымчанами присоединения к России. По мнению Подоляка, пора прекратить придумывать «оправдания».
Может, пришло время признавать критические ошибки, а не придумывать новые оправдания? — написал Подоляк.
Ранее Обама в интервью CNN заявил, что мнoгие русскоговорящие жители Крыма поддерживали идею присoединения полуострова к России в 2014 году. По его словам, в Крыму была oпределенная симпатия к идеям, которые представляла Росcия.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь заявил, что в словах бывшего американского лидера Барака Обамы о том, что крымчане поддержали присоединение к РФ, есть «рациональное зерно».
МИД России ранее закрыл въезд в страну для 500 граждан США, включая бывшего президента США Барака Обаму, в качестве ответной меры на санкции администрации американского президента Джо Байдена. Полный «Список 500» опубликовали на сайте МИД.