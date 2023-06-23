На Украине оценили слова Обамы о жителях Крыма Подоляк раскритиковал слова Обамы о жителях Крыма, пожелавших в 2014 году жить в России

Фото: Saquan Stimpson/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бывший президент США Барак Обама

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк раскритиковал в Twitter слова бывшего президента США Барака Обамы, заявившего о поддержке крымчанами присоединения к России. По мнению Подоляка, пора прекратить придумывать «оправдания».

Может, пришло время признавать критические ошибки, а не придумывать новые оправдания? — написал Подоляк.

Ранее Обама в интервью CNN заявил, что мнoгие русскоговорящие жители Крыма поддерживали идею присoединения полуострова к России в 2014 году. По его словам, в Крыму была oпределенная симпатия к идеям, которые представляла Росcия.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь заявил, что в словах бывшего американского лидера Барака Обамы о том, что крымчане поддержали присоединение к РФ, есть «рациональное зерно».

МИД России ранее закрыл въезд в страну для 500 граждан США, включая бывшего президента США Барака Обаму, в качестве ответной меры на санкции администрации американского президента Джо Байдена. Полный «Список 500» опубликовали на сайте МИД.