В офисе президента Украины ушли от ответа на вопрос о Зеленском и Залужном Подоляк не ответил на вопрос, встречался ли Зеленский с Залужным по отставке

Фото: Yuri Gripas - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский проводит много встреч с главнокомандующим Вооруженными силами Валерием Залужным и имеет право принимать любые кадровые решения, заявил в эфире телеканала «Рада» советник главы офиса президента страны Михаил Подоляк, отвечая на вопрос, встречались ли глава государства и главком по вопросу отставки последнего. Советник назвал Залужного менеджером и удивился, почему его возможное увольнение вызывает широкий резонанс.

Встреч у президента, в том числе с главнокомандующим, много, безусловно. Соответственно, если эти встречи не являются публичными, мы не обнародуем характер того, что обсуждается или не обсуждается на этих встречах. Но еще раз подчеркиваю, каждый день практически президент получает оперативную информацию по линии фронта <...>, и, безусловно, он общается с главнокомандующим, — сказал он.

Подоляк подчеркнул, что глава государства имеет право задавать вопросы и хочет получить конкретные ответы о действиях ВСУ. По его словам, такие вопросы к военному руководству обязательно нужны, ибо президент несет полную ответственность за происходящее на линии фронта «и для этого он имеет полное право принимать решения».

Ранее сообщалось, что президент Украины попросил главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного покинуть свой пост, но тот отказался. Американская газета The New York Times написала, в свою очередь, что правительство Украины отложило увольнение Залужного после утечки данных о планируемой отставке. Еще одной причиной такого решения было то, что Залужному не нашли замены.

В свою очередь, газета The Washington Post, ссылаясь на высокопоставленные источники на Украине, сообщила, что главным расхождением между Зеленским и Залужным стал вопрос о масштабах мобилизации в стране. По данным источника, главком в ходе встречи с украинским президентом настаивал на мобилизации 500 тысяч человек, но Зеленский отверг эту идею как трудно выполнимую.