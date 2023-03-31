В офисе президента Украины отвергли призыв Лукашенко к перемирию

Фото: Александр Кряжев

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк

Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк отверг предложение белорусского лидера Александра Лукашенко о прекращении огня на Украине. В своем Twitter он написал, что это будет означать право России остаться на «оккупированных территориях», чего нельзя допустить.

Любое прекращение огня будет означать право России остаться на оккупированных территориях. Этого категорически нельзя допустить, — написал Подоляк.

Ранее Лукашенко предложил прекратить боевые действия на Украине и объявить перемирие без права перемещения техники и переброски оружия. Глава республики также заявил об угрозе третьей мировой войны с «ядерными пожарами», избежать которой можно только путем переговоров.

Лукашенко также рассказал о переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным на тему «возвращения» ядерного оружия в Белоруссию. Он подчеркнул, что речь шла именно о «возвращении» арсеналов, которые были «выведены» с территории республики после обретения независимости. По словам Лукашенко, он «целенаправленно» активизировал переговоры с Путиным по этому вопросу.