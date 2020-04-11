В офисе премьера Британии рассказали о состоянии здоровья Джонсона

https://static.news.ru/photo/7e1b0b64-7bf3-11ea-8210-fa163e074e61_660.jpg Борис Джонсон Фото: Xinhua/Global Look Press

Состояние инфицированного коронавирусом премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона продолжает улучшаться. Об этом сообщили в офисе чиновника.

Премьер-министр продолжает делать большие успехи, — цитирует заявление РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что Борис Джонсон, находящийся в больнице с коронавирусом, идёт на поправку. Его перевели из реанимации в обычную палату. Врачи будут внимательно следить за состоянием политика на раннем этапе выздоровления. Руководитель кабмина находится в отличном настроении.

О том, что Борис Джонсон попал в больницу, стало известно вечером 5 апреля. У британского премьера не проходили симптомы коронавирусной инфекции, которой он заразился. 6 апреля политика из-за ухудшения состояния перевели в реанимацию. Обязанности главы кабинета министров временно исполняет министр иностранных дел Доминик Рааб. Скорейшего выздоровления Джонсону пожелал президент России Владимир Путин.