В офисе Орбана оценили его возможное назначение главой Евросовета Венгрия призвала к спокойствию после информации об Орбане во главе Евросовета

Фото: Attila Volgyi/XinHua/Global Look Press

Виктор Орбан

Кабмин Венгрии рекомендовал сохранять всем стратегическое спокойствие в связи с информацией о том, что премьер-министр Виктор Орбан может временно занять пост председателя Евросовета, с таким обращением выступил пресс-секретарь главы венгерского правительства Берталан Хаваши, чьи слова приводит ТАСС. По его словам, в Будапеште не склонны акцентировать внимание на подобные прогнозы.

Мы рекомендуем соблюдать стратегическое спокойствие по этому вопросу, — заявил спикер венгерского кабмина.

Газета Politico писала, что нынешний глава Евросовета Шарль Мишель, мандат которого завершается 30 ноября 2024 года, заявил об участии летних выборах в Европарламент, из-за чего оставит нынешний . В случае досрочного прекращения полномочий главы Евросовета и при отсутствии преемника пост временно передается премьер-министру той страны, которая на тот момент будет председательствовать в Совете ЕС. Этим политиком будет Виктор Орбан.

Ранее глава МИД Италии Антонио Таяни заявил, что Евросоюзу необходимо создать собственные вооруженные силы, которые могли бы поддерживать мир и предотвращать конфликты. Политик назвал приоритетом для партии «Вперед, Италия», главой которой он является, более тесное европейское сотрудничество в сфере обороны.