В одном из европейских городов осквернили советский воинский мемориал Посольство РФ в Венгрии: в Будапеште осквернили советский воинский мемориал

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В Будапеште злоумышленники облили красной краской монумент и мемориальные таблички на советском воинском захоронении, сообщила РИА Новости пресс-служба посольства РФ в Венгрии. В дипмиссии отметили, что властям Венгрии будет направлена нота, при этом в стране уже возбудили уголовное дело по акту вандализма.

По информации мэрии 18-го района города Будапешта 25 октября 2023 года на советском воинском захоронении <...> был совершен акт вандализма. Неизвестные злоумышленники облили установленный на захоронении монумент и мемориальные таблички красной краской, — говорится в сообщении.

Ранее активисты оппозиционной венгерской партии Jobbik (движение «За лучшую Венгрию») осквернили в Будапеште памятник советским воинам, погибшим во Второй мировой войне в боях против фашистов на территории Венгрии. Они обернули монумент на площади Свободы черной пленкой, после чего опубликовали в соцсетях соответствующие видеокадры. Памятник ущерба не получил. После этого посольство России в Будапеште осудило акт вандализма, назвав войну с монументами и мемориалами «бесславным делом».

Активисты заявили, что хотели напомнить о подавлении советскими войсками выступления венгров в 1956 году и выразить несогласие с установкой памятника советским солдатам в венгерской столице. Во время их действий на площади Свободы были полицейские, которые не стали препятствовать активистам. После того как они отошли от памятника, силовики проверили их удостоверения личности, задали им несколько вопросов и провели беседу.