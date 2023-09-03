В одной из стран Европы запретят одноразовые электронные сигареты Во Франции могут запретить курение одноразовых электронных сигарет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Премьер-министр Франции Элизабет Борн заявила в эфире канала RTL, что в стране введут запрет на одноразовые электронные сигареты puff. Такие устройства заправляются жидкостью, которая может содержать до 20 мг/мл никотина, после нескольких затяжек их выбрасывают.

Мы планируем представить новый план по борьбе с зависимостью от табака, в рамках которого будет введен запрет на одноразовые электронные сигареты, которые известны под названием puff, — сказала Борн.

Она отметила, что такие электронные сигареты формируют привычку курения у молодежи, после чего граждане переходят на табак.

Ранее стало известно, что электронные сигареты в России могут подорожать на 30% и более в ближайшие месяцы. Цены вырастут из-за роста курсов доллара и евро, госограничений на продажу вейпов несовершеннолетним и борьбы с контрафактом. Все эти риски производитель и продавец будут закладывать в конечную цену продукта.

До этого в беседе с NEWS.ru психиатр-нарколог Виталий Холдин заявил, что курение электронных сигарет сильно отражается на организме подростков. Как утверждает эксперт, вейпы наносят удар легким, сердцу и другим органам, а также приводят к снижению умственных способностей. В частности, у тинейджеров от такого вида курения заметно ухудшаются память, концентрация внимания, мышление и воображение.