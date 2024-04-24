В ОДКБ высказались по поводу решения Армении покинуть организацию ОДКБ: решение Армении об уходе из организации будет суверенным выбором страны

Фото: odkb-csto.org

Выбор властей Армении остаться в составе ОДКБ или покинуть организацию отразит суверенный шаг страны, заявил генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов в интервью «Известиям». По его словам, все государства члены придерживаются политики многовекторности, которая регулирует подобные решения.

Государства-члены придерживаются во взаимодействии с внешними игроками политики многовекторности, что остается их суверенным правом. Соответственно, и выбор Еревана — оставаться в составе ОДКБ или покинуть организацию — также будет суверенным решением этого независимого государства, — указал генсек.

Ранее Тасмагамбетов отказался использовать понятие «заморозка» относительно членства Армении в организации. Он подтвердил, что Ереван действительно сократил объем своей деятельности в блоке, и отметил, что ясность в этом вопросе была бы на пользу всем участникам организации. Он напомнил, что участие в таком союзе, как ОДКБ, это прерогатива, благодаря которой при разумном подходе участник получает возможность полноценно обеспечивать национальную безопасность, особенно если «геополитическое положение страны таково, что вызовы и угрозы зачастую оцениваются местными же аналитиками как экзистенциальные».

До этого премьер-министр Армении Никол Пашинян констатировал, что Организация Договора о коллективной безопасности не выполнила свои обязательства в период 2021–2022 годов. Политик добавил, что после этого Ереван приостановил свое участие в организации. По состоянию на сентябрь 2023 года, Армения перестала участвовать в переговорах ОДКБ. Кроме того, власти республики упразднили должность постоянного представителя при организации.