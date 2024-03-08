В Одессе прогремели взрывы, сообщило агентство РБК-Украина в своем Telegram-канале. Объявлена воздушная тревога. Власти страны не прокомментировали ситуацию.
В Одессе были слышны взрывы, сообщают о работе ПВО, — сказано в материале.
Согласно данным онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации, воздушная тревога на данный момент объявлена в Днепропетровской и Николаевской областях. Также сигнал звучит по всей Одесской области.
Ранее взрывы прогремели в Харькове на северо-востоке Украины. Тогда, по данным онлайн-карты, в Харьковской и Сумской областях была объявлена воздушная тревога. Также сигнал прозвучал в Полтавской области.
До этого взрывы произошли в Краматорске и Дружковке, на подконтрольной Киеву территории ДНР. СМИ рассказали о взрывах и в подконтрольных Украине Херсоне и Константиновке. Подробности происшествий не приводились. Местные власти ситуацию не комментировали. Кроме того, хлопки прозвучали в Харьковской и Одесской областях. В Полтаве на северо-востоке Украины тоже прогремела серия взрывов.
Также мэр Киева Виталий Кличко известил, что в городе прозвучали взрывы, сработала система противовоздушной обороны. Жителей призвали соблюдать информационную тишину, не снимать и не публиковать в Сети фото и видео.