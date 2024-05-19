В одесском терминале взорвалась американская граната «Страна»: американская граната взорвалась в логистическом центре Одессы

В логистическом центре для приема фур «Евротерминал» в Одессе взорвалась американская граната, сообщает украинское издание «Страна». По его данным, охранник терминала получил тяжелые ранения.

По информации правоохранителей, взрывоопасное оружие в центр принес сам пострадавший. На месте происшествия силовики нашли осколки от гранаты М-67. Охранника госпитализировали в тяжелом состоянии.

Также два человека, включая сотрудника правоохранительных органов, пострадали при взрыве гранаты в Броварах Киевской области, сообщил мэр города Игорь Сапожко. Как добавили в Нацполиции Украины, правоохранитель пытался задержать мужчину по причине хулиганских действий. В итоге погоня закончилась тем, что злоумышленник бросил гранату в сотрудника правопорядка.

Ранее в сливном бачке туалета военного госпиталя имени Бурденко в Москве нашли две боевые гранаты Ф-1. На боеприпасах были обнаружены следы коррозии, это может значить, что они лежали в бачке годами.

По информации СМИ, боеприпасы нашел охранник, после чего к госпиталю была вызвана группа разминирования. 10 человек пришлось эвакуировать, а гранаты увезли из больницы для уничтожения. В произошедшем разбирается Следком.