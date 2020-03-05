https://static.news.ru/photo/c9725c20-5f06-11ea-b1b6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Yevhen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Одессе в храме Рождества Христова так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ) произошла массовая драка. В ней приняли участие священники и прихожане.

Об этом сообщает издание «Трасса Е-95». По его данным, причиной драки послужил давний конфликт между бывшим настоятелем храма, относящим себя к непризнанной УПЦ КП (Украинская православная церковь Киевского патриархата), и нынешним, который является представителем ПЦУ. В 2019 году бывший настоятель был отстранён от службы правящим Одесским и Балтским архиереем от ПЦУ. Он выразил несогласие с этим, за что был отстранён уже до «полного покаяния и исправления». Тогда митрополит УПЦ КП Филарет встал на его сторону и «восстановил» того в должности. Таким образом, конфликт между бывшим и нынешним настоятелями не прекращается уже более года.

5 марта группы прихожан начали массовую драку между собой. В неё оказались вовлечены священники. В результате двое из них оказались на полу.

Ранее NEWS.ru писал о том, что УПЦ КП пожаловалась в Госдепартамент США на рейдерский захват храмов и нарушение прав верующих со стороны ПЦУ.