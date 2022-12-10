В Одесской области тысячи человек остались без света В Одесской области заявили о повреждении энергоинфраструктуры

Фото: Viacheslav Onyshchenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Одесса, Украина

В Одесской области после повреждения объектов энергетической инфраструктуры несколько тысяч человек остались без света, сообщили в городском совете Одессы в Telegram-канале. До этого отмечалось, что 10 декабря в городе не будет работать электротранспорт из-за лимита на потребление электричества.

Повреждены объекты энергетической инфраструктуры Одесской области. Без света остались тысячи потребителей, — говорится в сообщении.

Президент РФ Владимир Путин 8 декабря заявил, что российские войска начали наносить удары по объектам энергетической инфраструктуры на Украине в ответ на атаку Крымского моста. Глава государства также сообщил о подрыве ВСУ линий электропередачи в Курске, указав, что на Западе никто не осудил Украину за это действие, а также за прекращение подачи воды в Донецк. Путин добавил, что ничто не помешает России продолжать выполнять боевые задачи в зоне СВО.