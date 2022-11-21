В Одесской области введены экстренные отключения света Компания ДТЭК ввела в Одесской области экстренные отключения электроэнергии

Фото: Viacheslav Onyshchenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Одесской области вводятся экстренные отключения электроэнергии, сообщили в украинской энергокомпании ДТЭК. Ранее составленные графики аварийных отключений временно не действуют.

В регионе происходят экстренные отключения света. Графики аварийных отключений, которые составлены ранее, пока не действуют, — говорится в сообщении.

В компании отметили, что энергетики ДТЭК вместе со специалистами НЭК «Укрэнерго», другими экстренными службами делают «все возможное для скорейшей стабилизации ситуации».

Ранее национальная энергетическая компания «Укрэнерго» сообщила, что плановые веерные отключения электроэнергии продолжатся во всех регионах Украины 21 ноября.

До этого премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал, что в результате последних ракетных ударов со стороны России почти половина энергетической системы Украины вышла из строя. По его словам, только за 15 ноября российская сторона выпустила по городам Украины примерно 100 ракет.

Также сообщалось, что Украина вводит отключения света по всей стране. Власти Киева также готовятся к сценарию с полным отключением электроэнергии в столице.