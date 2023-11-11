В Одесской области третий раз за сутки прогремели взрывы

Фото: Elena Mayorova/Global Look Press

В Одесской области прозвучали взрывы, сообщило издание «Страна.ua». В издании уточнили, что хлопки также произошли в самой Одессе. Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в регионе объявлена воздушная тревога. Местные власти информацию не комментировали.

Других подробностей не приводится. Более часа назад в регионе уже объявляли воздушную тревогу, тогда сообщалось о серии взрывов в Одессе и Черноморске, за сутки взрывы прозвучали в регионе трижды. Предупреждение об опасности сейчас действует в еще семи областях — Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черкасской.

До этого в селе Сергеевка Одесской области мужчина кинул гранату в микроавтобус Mercedes-Benz, от взрыва боеприпаса пострадал пассажир. Правоохранители ввели операцию «Сирена». Как уточняется, злоумышленник был одет в камуфлированную военную форму.

Также 10 ноября звуки взрывов были слышны в находящемся под контролем украинских властей городе Херсоне. Местные власти никак не прокомментировали ситуацию. По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в подконтрольных ВСУ частях Херсонской области была объявлена воздушная тревога. Подробности о последствиях не приводились.