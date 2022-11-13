В Одесской области произошел масштабный пожар «Страна.ua»: в Черноморске произошел масштабный пожар

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Черноморске Одесской области произошел масштабный пожар, сообщает Страна.ua. По предварительным сведениям издания, загорелась база отдыха, которая пустовала до ЧП. О пострадавших в результате пожара не сообщается.

По словам российского военкора Юрия Котенка, пожар произошел в районе порта. О прилетах по объекту не сообщалось, написал он в Telegram-канале.

Ранее в правобережной части украинского города Днепра возник сильный пожар. Пользователи социальных сетей писали, что загорелась электроподстанция.По сведениям издания «Зеркало недели», причиной пожара стала техническая неисправность.

В начале ноября в сервисном центре энергетической компании ДТЭК в Киеве произошел пожар. Перед этим в компании сообщили об экстренных отключениях света по городу. В ДТЭК подчеркнули, что составленные ранее графики отключений не действуют.

Позднее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что без света остались почти полмиллиона потребителей. Он назвал ситуацию сложной и призвал жителей города экономить электричество.