В Одесской области прогремели взрывы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Взрывы были зафиксированы в Одессе и Одесской области Украины, сообщило «Страна.ua». По данным издания, взрывы произошли в Черноморске Одесской области. Местные власти ситуацию не комментировали.

Подробности происшествий не уточняются. В настоящее время в нескольких регионах Украины, в том числе в Одесской области, объявлена воздушная тревога.

Ранее в Сети появилось видео уничтожения российскими бойцами блиндажа с военными Вооруженных сил Украины у Авдеевки. На кадрах видно, как солдат противника прячется в укрытие, вслед за этим дрон сбрасывает в него снаряд, после этого происходит взрыв.

До этого «Военное обозрение» сообщило, что российские силы ударили по Очеретинскому транспортному узлу к северо-западу от Авдеевки во время разгрузки боеприпасов. Ссылаясь на военнослужащего ВСУ, издание отмечает, что в результате удара погибли шесть украинских солдат. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

Тем временем в ночь на 28 декабря в подконтрольном Киеву Херсоне также прогремели взрывы. Воздушная тревога в подконтрольных украинским властям районах Херсонской области при этом не объявлялась.