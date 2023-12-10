В Одесской области прогремели взрывы

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В городе Южный Одесской области прогремели взрывы, сообщило украинское издание «Страна». В регионе объявлена воздушная тревога.

Информация о взрывах в Южном поступила из соцсетей местных жителей. Телеканал «Общественное» Украины также уточнил, что в Одесской области действует система противовоздушной обороны.

Ранее взрывы прозвучали в находящемся под контролем властей Украины Херсоне, сообщил глава городской военной администрации Роман Мрочко. По его словам, это произошло в прибрежных районах города. Он также рассказал о перебоях с электричеством, которые возникли в городе после взрывов.

Кроме того, издание «Инсайдер» писало, что взрывы прозвучали в Киеве. Военная администрация украинской столицы заявила о работе системы ПВО в городе и призвала жителей отправиться в укрытия. В тот момент в Киеве и области работали сирены воздушной тревоги.

Также сообщалось о взрывах в Хмельницкой области на западе Украины. В Воздушных силах ВСУ заявляли об угрозе БПЛА во всех областях. В ведомстве предупреждали, что беспилотники летели на Хмельницкую область. На тот момент на Украине сирены звучали в Винницкой, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Тернопольской и Черкасской областях.