В Одесской области прогремели взрывы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Несколько взрывов прогремело в городе Рени Одесской области, сообщил украинский телеканал ТСН. По его данным, речь идет о работе систем противовоздушной обороны. Местные власти ситуацию не комментировали.

Как заявил телеканал, к портам Измаил и Рени на Дунае летит группа беспилотников. Минобороны РФ информацию не комментировало. Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Харьковской и Черкасской областях.

Ранее украинские СМИ сообщили о пяти сериях взрывов, прозвучавших в Одессе. Также, по их данным, две серии взрывов были слышны в городе Кривой Рог. Сообщалось и о том, что в Одессе огнем охвачено здание. Позднее стало известно, что крупный пожар в многоэтажном здании вспыхнул в то время, когда над городом и областью звучали многочисленные взрывы. Речь шла о гостинице в районе порта Одессы.

Спикер оперативного командования «Юг» ВСУ Наталья Гуменюк позже сообщила, что в результате взрывов в Одессе в ночь на 25 сентября получили повреждения морской вокзал и зернохранилище. 23 сентября СМИ также сообщали о взрыве в Одессе. Воздушная тревога тогда была объявлена в Одесской и Николаевской областях.