В Одесской области прогремел взрыв

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Взрыв произошел в Одесской области, сообщило украинское издание «Зеркало недели». Согласно данным ресурса по оповещению населения, в регионе действует предупреждение об угрозе с воздуха.

Тогда же стало известно, что в Полтаве во время объявленной воздушной тревоги произошли взрывы. По данным Министерства цифровой трансформации Украины, в 12 областях страны объявлена воздушная тревога.

Накануне глава одесской военной администрации Олег Кипер заявил, что в регионе в результате ночного удара было повреждено административное здание. По его словам, баллистическая ракета ударила по промышленному сектору в регионе. Министерство обороны России данную информацию не прокомментировало.

Глава Одесской ОВА не стал уточнять, о каком именно объекте идет речь. В то же время он отметил, что в результате произошедшего никто не пострадал.

Тогда же мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о серии взрывов в городе. По его словам, произошло не менее двух прилетов. Украинское издание «Страна» отмечает, что над городом поднимается столб дыма.

В ночь на 26 июня в украинских городах Сумы и Николаев прогремели взрывы. Подробности случившегося не приводились. Местные власти опубликованную информацию также не комментировали.