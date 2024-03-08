В Одесской области повредили объект инфраструктуры Гуменюк: в Одесской области поврежден объект инфраструктуры

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Объект инфраструктуры получил повреждение в Белгород-Днестровском районе Одесской области Украины, сообщила в эфире украинского телеканала «Рада» представитель оперативного командования «Юг» Вооруженных сил Украины Наталья Гуменюк. Она уточнила, что разрушено здание, которое давно не использовалось. Гуменюк добавила, что ночью на протяжении трех часов работали силы противовоздушной обороны.

В Белгород-Днестровском районе поврежден объект инфраструктуры. <...> Здание разрушено, — сказала она.

В ночь на 8 марта в Одессе прогремела серия взрывов, также сообщалось о работе систем ПВО. Онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации показывали, что воздушная тревога объявлялась в Одесской, Днепропетровской и Николаевской областях.

Ранее сообщалось, что взрыв в Одессе, о котором 6 марта писали украинские и европейские СМИ, произошел в 500 метрах от кортежа президента Украины Владимира Зеленского и прибывшего с визитом премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса. В кортеже почувствовали вибрацию от детонации и сообщили об увиденном «облаке в виде гриба».

Министерство обороны России подтвердило, что российские войска нанесли высокоточный ракетный удар по ангару в портовом районе Одессы. Объект использовался украинскими военными для подготовки атак с морскими беспилотниками.