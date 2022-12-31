В Одесской области ограничат работу энергоемких предприятий в праздники

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Одесской области ограничат работу энергоемких предприятий в праздничные дни, сообщил в Telegram-канале глава региона Максим Марченко. По его словам, освободившееся электричество направят жителям.

29 декабря стало известно о повреждении объектов генерации и электросетей ракетными ударами в нескольких областях Украины. Сообщалось, что сложная ситуация сложилась в Одесской и Киевской областях.

В Одессе и Одесской области произошло отключение света, из-за чего весь городской транспорт был отправлен в депо. Кроме того, электричество было отключено в Днепропетровской области. Вся критическая инфраструктура города была переведена на питание от генераторов.

Первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин ранее заявил, что российские удары повредили 702 объекта критической инфраструктуры в стране. Он уточнил, что в первую очередь речь идет о газопроводах и электроподстанциях.