В Одесской области объявили воздушную тревогу

Фото: Мобильный репортер/АГН «Москва»

В Одесской области Украины объявили воздушную тревогу, об этом свидетельствует информация онлайн-карты воздушных тревог Минцифры Украины. Сейчас сирены работают в Днепропетровской, Полтавской, Харьковской, Черкасской, Кировоградской областях.

Объявили воздушную тревогу и в части Запорожской области, которая находится под контролем Киева.

С 10 октября ВС РФ наносят удары по украинской критической инфраструктуре. Удары начались через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят спецслужбы Украины.

Воздушная тревога объявляется каждый день, порой — по всей стране. Российские военные наносят удары по оборонным предприятиям, системам военного управления и связи по всей стране, что вызывает перебои с подачей электричества.

Ранее представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что в результате ударов по объектам систем управления, связи и энергетики Украины существенно нарушено управление группировками ВСУ и их тыловым обеспечением.