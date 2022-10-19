В Одесской области объявили воздушную тревогу

Фото: Onur Dogman/Keystone Press Agency/Global Look Press

г. Одесса

В Одесской области объявили воздушную тревогу, сообщил советник главы областной военной администрации Сергей Братчук в своем Telegram-канале. Он призвал всех местных жителей спрятаться в укрытиях.

Тревога! Все в укрытия, — сообщил Братчук.

Ранее главы администраций Кировоградской, Полтавской и Запорожской областей объявили воздушную тревогу.

ВС РФ начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября — спустя два дня после теракта на Крымском мосту.

18 октября украинские СМИ передавали, что на всей территории страны была объявлена воздушная тревога. Сообщалось об обстрелах в Харьковской, Днепропетровской, Николаевской и Житомирской областях. Основными целями являлись объекты энергетической инфраструктуры, отмечали СМИ.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее сообщил, что в стране за последнюю неделю в результате обстрелов разрушена треть электростанций. По его словам, это привело к массовым перебоям с электроэнергией.

Ранее советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович заявил, что Россия нашла «ключик» к противовоздушной обороне Украины. По его словам, в Москве желают заставить Киев израсходовать весь ракетный запас по дронам.