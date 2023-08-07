В Одесской области бойца ВСУ выгнали из кафе за претензии к русской музыке

Сотрудники кафе в Белгород-Днестровском Одесской области выдворили военнослужащего ВСУ, сообщил украинский журналист Константин Андриюк в социальной сети. По его словам, которые приводит РИА Новости, инцидент произошел, когда боец потребовал выключить русскую музыку.

Военный услышал в кафе русскую музыку. Подошел, сделал замечание и попросил выключить, — рассказал Андриюк.

В ответ, как отметил публицист, администратор заведения назвала военного идиотом и провокатором, а затем вместе со своими «друзьями-быками» выставила из кафе. Девушка при этом говорила по-русски. В ответ на соответствующую претензию она заявила, что родом из Болгарии и насчет украинского языка ее «учить не надо».

Ранее власти Киева наложили мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта в столице. Запрет касается книг, аудиовизуальных произведений и театральных представлений. Глава постоянной комиссии по вопросам образования и науки, молодежи и спорта Вадим Васильчук пояснил, что таким образом должно быть ограничено «гибридное» влияние на украинскую культуру. Также депутаты горсовета проголосовали за переименование 14 городских объектов, названия которых связаны с Россией.